Alexander Volkanovski fue destronado, ahora buscará reagruparse y sin duda quiere una oportunidad de recuperar su título de 145 libras. Esto es lo que esperamos del UFC 298 en Anaheim.

► Un nuevo camino para Alexander Volkanovski

Uno de los GOAT perdió su cinturón el sábado tras un reinado legendario, el quinto más largo de la historia de la UFC. Es difícil no decir que Alexander Volkanovski está un poco pasado a los treinta y cinco años de edad y viene de dos derrotas por nocaut, pero también ha estado luchando contra los mejores luchadores que hay, uno de ellos con poca antelación. El siguiente paso para «Alejandro Magno» depende de si consigue o no una revancha inmediata con Ilia Topuria.

El reinado dominante de Alexander Volkanovski ha llegado a su fin. Tras una brutal derrota en el segundo asalto, ha dejado de ser el campeón del peso pluma de la UFC. Es una píldora difícil de tragar para algunos, ya que se ha ganado una fuerte base de fans a través de sus numerosos años de control sobre una división increíblemente competitiva.

Volkanovski fue uno de los campeones de UFC más dominantes de los últimos años. Mantuvo su título desde 2019, lo cual es difícil de procesar teniendo en cuenta cuántos reinados en otras divisiones hemos visto ir y venir en ese tiempo. Pero, ahora que ha terminado, debemos averiguar qué sigue.

Tras su derrota por nocaut el sábado por la noche, Volkanovski descartó la posibilidad de enfrentarse a Topuria en la revancha. Para ser honesto, no soy un fan de esta idea. Junto con su derrota por nocaut ante Islam Makhachev el año pasado, Volkanovski ha sido derrotado dos veces en seis meses. Aunque sin duda tuvo un reinado dominante en el peso pluma, parece cruel lanzarlo allí con un luchador superior que acaba de aplastarlo.

Hay dos cosas que quiero para Volkanovski. En primer lugar, y lo más importante, quiero que se tome un tiempo de descanso. Él ha sido un caballo de batalla total frente a algunos de los nombres más difíciles en 145 libras durante años. Después de perder tres de sus últimos cinco combates y sufrir un par de duras derrotas, creo que sería valioso para él permanecer fuera de la jaula un poco más de lo que está acostumbrado.

Un contrapunto a esto podría ser el hecho de que tiene 35 años. Así es como yo lo veo: Volkanovski puede volver en algún momento en los próximos seis meses o perder ese tiempo debido a tomar un descanso. ¿Cuál tiene más posibilidades de dañar su carrera? Yo diría que la primera.

Lo que le espera es difícil de determinar, especialmente si vamos a darle tiempo libre. Cuando regrese, quiero que se enfrente a alguien que esté a una victoria de una oportunidad por el título. Ahora mismo, veo a alguien como Movsar Evloev en esa situación. Evloev ha ganado a nombres como Arnold Allen y Dan Ige, pero parece que sólo necesita un empujoncito antes de tener una oportunidad por el título.

Esto no quiere decir que Volkanovski deba enfrentarse a Evloev a continuación, ya que como he dicho, el panorama de la división podría cambiar por completo para cuando vuelva a la acción. Pero, alguien que está en su posición – un luchador en su camino a una oportunidad por el título en busca de una victoria significativa – es a quien me gustaría que Volkanovski se enfrentara.

Sinceramente, es difícil encontrar el oponente adecuado para un luchador como Volkanovski después de sufrir una derrota tan brutal este fin de semana. Espero que antes de que piense más en quién podría enfrentar a continuación, se haga a un lado y se asegure de que está realmente listo para competir de nuevo.