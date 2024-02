Drew McIntyre se defiende: «No soy hipócrita, quier vengarme de Solo Sikoa»

El pasado lunes en Raw, Drew McIntyre decidió aceptar la ayuda de The Bloodline, representado por Solo Sikoa y Jimmy Uso, para poder vencer a Cody Rhodes en Raw. Durante la transmisión televisiva de Raw, los comentaristas de la marca, Michael Cole y Pat McAfee, enojados por sus acciones, dijeron que era un hipócrita.

Y es que McIntyre ha tenido problemas con la familia de Roman Reigns durante años, por lo que no entendía por qué ahora sí aceptaba estar en alianza con ellos. Hace poco, después de llegar a Australia para la Cámara de la Eliminación, McIntyre aclaró las cosas. McIntyre aseguró que no es un hipócrita, pues todavía quiere vengarse de que Solo Sikoa le costó, en septiembre de 2022, la oportunidad de quitarle a Reigns el Campeonato Universal Indisputable WWE. Sin embargo, McIntyre se defendió y explicó sus acciones. Estas fueron sus palabras:

► Drew McIntyre todavía tiene en la mira a Solo Sikoa… Pero, todo a su tiempo

«Estamos en Perth, Australia Occidental. Solo tomó como 30 horas de vuelo llegar hasta acá. Salí justo después de Raw, luego de vencer a Cody Rhodes y, por supuesto, fui directo al gimnasio. Fui el único en quien WWE confió para hacer medios de comunicación, apenas bajé del avión, mientras los demás descansaban, lo cual no me molesta para nada.

«He trabajado duro para ganarme esa confianza cuando cuenta, y debido a estos factores, no he tenido realmente la oportunidad de reflexionar adecuadamente en las últimas 48 horas. Pero intentaré hacerlo si la gente deja de pedir una foto cada dos segundos.

«También he leído lo que algunos están diciendo en línea, han escuchado lo que Cole y McAfee tuvieron que decir. Aclaremos esto, no soy un hipócrita. No difundan una falsa narrativa a las masas cuando tienen tanto poder para influenciar en lugar de acudir a la fuente y entender el panorama completo. Miren el lunes de vuelta, mírenme a los ojos, ¿qué ven?

«Claramente, ven que quería atacar a Solo y cuando llegue el momento adecuado, lo haré. Pero he crecido como persona, como competidor, como líder. No puedo ser egoísta. Tengo que hacer lo correcto para los fanáticos y el futuro del título mundial, incluso si me causa dolor físico y mental. «Sabía que una victoria sobre Cody me enviaría a Australia con aún más impulso, solo la segunda persona en derrotarlo en dos años, sin mencionar que tengo a LA Knight en SmackDown antes de Elimination Chamber el sábado.

«Una semana apropiada para un verdadero trabajador incansable. Seth tiene el camino fácil, yo estoy tomando el camino difícil, como siempre he hecho en mi carrera, y no dejaré dudas en la mente de nadie de que soy lo real y que no me merezco mi momento, lo he ganado».