¿AEW confirma la llegada de Mercedes Moné?

Mercedes Moné es una de las mejores, más exitosas y populares luchadoras del mundo. De ahí que no se deje de hablar sobre su destino una vez esté recuperada de su última lesión. ¿NJPW de nuevo? ¿De vuelta a WWE? ¿AEW? Unos días atrás se reforzaba la previsión de que será esta última la opción:

Y si ha llegado a dónde lo ha hecho ha sido no solo a base de talento, que también, sino de esfuerzo, de resiliencia, de coraje. De nunca rendirse, como ella señala en una reciente publicación en X en la que busca motivar mientras comparte un detalle sobre su pasado y su presente económico.

I remember when couldn't pay the rent

Now I own the whole building that I'm living in

Sky's the limit when you're never giving in

You get in, you ride it out

And don't look back again

— Mercedes Moné Varnado (@MercedesVarnado) February 8, 2024