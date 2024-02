«Armageddon»: Algunos en WWE creen que la empresa podría caer

Allá por mayo de 2019, poco después del fallecimiento de Ashley Massaro, WWE se defendió con tal escrito de la acusación de haber ocultado tales hechos descritos hacia la ex-Diva en 2006, ya formalizada en 2016. Sin embargo, el procedimiento nunca tuvo consecuencias para WWE.

Hoy, este caso vuelve a ponerse sobre la mesa como consecuencia de la reciente demanda civil interpuesta contra Vince McMahon y John Laurinaitis. Porque según el abogado del segundo, WWE sí tenía constancia de aquella acusación de Massaro, y la Oficina de Inteligencia Naval abrió una investigación en 2019 que quedó cerrada en 2020, sin desvelarse sus conclusiones al respecto.

Tiempo atrás, se habló del proyecto de filmar un biopic sobre Vince McMahon titulado «pandemonium». Y tal vez una película acerca de la vida del otrora dueño de WWE debería denominarse «armageddon». He aquí lo que revela el periodista B.J. Bethel.

WWE source on the reaction to @VICE story about John Laurinaitis backing Ashley Massaro's claims, as well as the Naval inquiry in 2020 – "Armageddon."