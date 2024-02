Ni regreso ni retiro: Esta es la situación de Big E

Big E ha estado fuera de acción desde el episodio de WWE SmackDown del 11 de marzo de 2022, cuando sufrió una lesión en el cuello al caer sobre su cabeza después de recibir un suplex belly-to-belly de Ridge Holland. El integrande del New Day sufrió fracturas en las vértebras C1 y C6, pero ningún daño en los ligamentos ni en la médula espinal. Casi dos años después sigue lejos de las cuerdas y sin una fecha de regreso. En realidad, ni siquiera se sabe si lo habrá. El fortachón explica su situación en The Sarah O’Connell Show.

► La situación de Big E

«Es una de esas cosas en las que simplemente quiero tomar la decisión correcta. Estoy tan agradecido de sentirme tan bien. En mi vida diaria, no tengo restricciones. En mi vida diaria, ni siquiera me siento como alguien que tuvo una fractura en el cuello, pero rompí mi C1 en dos lugares, y es algo que a menudo se ve en accidentes de buceo, cuando las personas están buceando en piscinas poco profundas o superficies sin agua, y terminan cayendo sobre su cabeza. Muchas veces, eso es fatal para mucha gente.

«Hablé con algunos médicos, uno de ellos hizo la cirugía para Tyson Kidd, que tuvo una lesión grave en el cuello. También hablé con el médico al que me enviaron en USF. Ambos médicos estaban como, ‘Por favor, no luches’. Casi suplicando. Así que es solo una de esas cosas en las que ahora tengo 37 años, empecé a luchar cuando tenía 23. Pienso en la larga lista de lesiones que he tenido, la mayoría de ellas del football. Me he roto el ligamento cruzado anterior izquierdo, me he roto el ligamento cruzado anterior derecho, me he roto la rótula derecha, me he roto el ligamento patelar derecho, me he roto el menisco izquierdo, me he desgarrado el pectoral izquierdo, tengo una hernia de disco en la espalda, una hernia de disco en el cuello y me he roto el cuello en tres lugares. He hecho mucho a mi cuerpo a lo largo de los años.

«Es algo que realmente he amado. Me ha encantado estar en el ring, me ha encantado ser un atleta. Pero a los 37 años ahora, también pienso en cómo será la vida en 10 años, cómo será la vida a los 50, a los 60. Quiero vivir una buena vida. No quiero estar atrapado en un recipiente roto. Así que para mí, es solo tomar la decisión correcta. Ninguna puerta se ha cerrado permanentemente ni se ha abierto permanentemente ni ninguna de esas cosas. Todavía no se ha tomado ninguna decisión oficialmente. Pero veremos. Estoy realmente agradecido por la salud, por la vida, por estar en un lugar tan bueno, y solo quiero tomar la mejor decisión para mí, así que veremos».