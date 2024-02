John Cena: «Lucharé hasta los 50, sino, me retiro por X»

John Cena ha sorprendido al hablar acerca de su retiro. Recientemente, apareció en el video podcast The Howard Stern Show, también programa de radio de Sirius XM, y allí reveló que planea luchar hasta los 50 años de edad. No más allá.

Actualmente, Cena tiene 46 años, y el 23 de abril cumplirá 47 años de edad, por lo que, realmente, no le quedaría mucho tiempo a John Cena en el ring. De hecho, Cena fue más allá y dejó claro que no sabe si luchará o no en este tiempo que le queda, y reveló cómo anunciará su retiro si no tiene otra lucha más en WWE. Estas fueron sus divertidas palabras:

► John Cena habla claro acerca de su retiro del ring

«Creo que puedo llegar a los 50, pero no creo que pueda sobrepasar los 50. Creo que al llegar a los 50, si no planificamos otro combate, simplemente tendré que tuitear: «Me retiro. Hashtag: nos vemos». Todos quieren escribir su último capítulo, pero eso está más allá de mi control».



Robin Quivers, coanfitriona del programa, le dijo a Cena que realmente podía luchar otros 10 años más si quisiera, ya veremos si estas palabras surten efecto en Cena, quien parece decidido a no luchar más allá de los 50 años de edad:

«Puedes seguir haciéndolo por otros 10 años más. No creo que esto sea el fin. Te ves genial».