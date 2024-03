En WrestleMania 37, Bianca Belair y Mercedes Moné (entonces Sasha Banks) hicieron historia al protagonizar el primer evento principal de WrestleMania encabezado por dos mujeres afroamericanas. En el combate, «The EST of the WWE» se alzó con la victoria, conquistando el Campeonato Femenil de SmackDown.

Aquella historia entre las dos nunca tuvo una continuación a ese nivel, en parte porque Becky Lynch se hizo con el título posteriormente y ambas cayeron ante ella en Crown Jewel 2021. Y al año siguiente, «The CEO» abandonó la compañía para nunca volver, por lo que quizá jamás puedan volver a rivalizar.

► Bianca Belair quería más con Sasha Banks

Además, se espera que Moné se una a AEW, donde debutaría tan pronto como la semana que viene en el especial Big Business. Y de ninguna manera parece que Belair vaya a tomar ese camino en algún momento. Pero esta guarda todavía la esperanza de que puedan seguir con sus asuntos próximamente.

«No he tenido esta conversación con ella. No sé qué quiere y qué planes tiene. Solo quiero lo mejor para ella y que siga sus propios deseos. No soy quien para decirle a alguien qué debería hacer. Diré que creamos algo mágico en el ring en WrestleMania 37.

«Creo que había mucho más por hacer, no solo con nosotras dentro del ring, sino también siendo yo campeona en ese momento y ellas campeonas por parejas. Vi tanto potencial y representación a punto de materializarse, tanta grandeza a punto de suceder. El hecho de que todo se detuviera en ese momento, me encantaría que retomáramos algún día y despegara. Ni siquiera rozamos la superficie de lo que podría lograrse», expresó Bianca en Gorilla Position.