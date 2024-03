¿Veremos un Nigel McGuinness vs. Bryan Danielson en AEW All In?

Hace un año, especulamos con la posibilidad de que Nigel McGuinness, quien, en sus propias palabras, nunca colgó las botas por motivo de lesiones, luchara dentro del cartel de AEW All In. Y el británico no quiso mostrarse rotundo al respecto, pero finalmente, no salió de la inactividad para competir.

Hoy, la rumorología se acrecienta con las recientes palabras de McGuinness a Wrestling Weekly.

«Me alegra que otros luchadores con los que empecé hayan podido cumplir sus sueños, pero sí tengo emociones encontradas al respecto. Especialmente cuando aún puedo luchar hoy en día, ¿sabes? Me metí en el ring la semana pasada y simplemente me sentí perfectamente bien. A veces, la gente dice que es mucho más fácil si decides dejarlo tú mismo y no creo que sea el caso».

► Un retiro idóneo para Nigel McGuinness

Y al igual que en 2023, 2024 verá edición de AEW All In, otra vez sobre el Wembley Stadium de Londres (Inglaterra). Y como en 2023, McGuinness no cesa de lanzar dardos contra Bryan Danielson cada vez que se le presenta la ocasión.

Sin ir más lejos, el pasado mes en The Mark Hoke Show, McGuinness puso un ladrillo más de cara a un potencial duelo contra Danielson.

«[…] Tiene miedo de mí. No hay forma de que suba al ring conmigo. Él sabe que no tiene nada que ganar con eso. Tiene su larga lista de oponentes seleccionados cuidadosamente para su odisea, así puede regresar a su pequeña morada en Seattle y buscar almejas en la playa cada fin de semana, así que no creo que tenga ningún interés en eso. Todo está bien así. Probablemente sea mejor para él».

Viejos rivales, ver de regreso a McGuinness en All In sin duda sería un regalo hacia la fanaticada británica y en general, hacia cualquier seguidor de la lucha libre. Recordemos que «The American Dragon» enfrentará a Will Ospreay el próximo mes en AEW Dynasty, y quizás se trate de una rivalidad de varios combates y haya revancha entre ellos en All In. Pero de no extenderse hasta entonces, pocos enfrentamientos resultarían tan propicios para dicha cita como un McGuinness vs. Danielson.