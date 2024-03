Nigel McGuinness: «¡Todavía puedo luchar!»

Nigel McGuinness es, para muchos, uno de los mejores y más técnicos luchadores de las últimas décadas en los Estados Unidos, aunque nunca pudo tener la oportunidad de demostrar su talento en las grandes empresas como AEW y WWE, y si bien tuvo un paso destacado pro ROH, fue cuando esta compañía todavía era una pequeña empresa independiente con solamente algo de renombre entre los fans más apasionados.

Recordemos que McGuinness firmó contrato con WWE en 2016 luego de que la voz líder de la empresa, Michael Cole, lo recomendara. Allí estuvo trabajando como comentarista y tras bambalinas hasta que fue despedido seis años después, en octubre de 2022.

► Nigel McGuinness asegura que todavía puede competir en un ring de lucha libre

Luego, regresó a ROH, pero como comentarista, pues creía que su cuerpo ya no iba a aguantar otra lucha al estilo ROH. En abril de 2023, Tony Khan anunció su firma con AEW y desde junio ha estado en la mesa de comentaristas a tiempo completo en el show de Collision.

Recientemente, Nigel estuvo como invitado especial en el podcast Wrestling Weekly with Les Thatcher and Victor Sosa, que se publica en la plataforma del Wrestling Observer Newsletter, y allí reveló que siente que puede volver a luchar. De hecho, compartió que recientemente volvió a subirse a un ring de lucha libre. Estas fueron sus interesantes palabras:

«Me alegra que otros luchadores con los que empecé hayan podido cumplir sus sueños, pero sí tengo emociones encontradas al respecto.

“Especialmente cuando aún puedo luchar hoy en día, ¿sabes? Me metí en el ring la semana pasada y simplemente me sentí perfectamente bien. A veces, la gente dice que es mucho más fácil si decides dejarlo tú mismo y no creo que sea el caso».

Recordemos que Nigel ha declarado en el pasado que le encantaría luchar ante Bryan Danielson, con quien dio grandes luchas en ROH. Hasta bromeó con que The American Dragon le tenía miedo por lo que le había hecho en el pasado. Ya veremos si Tony Khan le permite volver al ring, ya sea en ROH o en AEW.