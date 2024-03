Liv Morgan: «Si yo pude, tú también puedes»

Liv Morgan quiere inspirar a los jóvenes que sueñan con la WWE para que sepan que pueden lograr lo que se propongan como hizo ella.

La que fuera Campeona SmackDown o Campeona de Parejas manda ese mensaje desde el episodio más reciente de WWE’s The Bump.

Fue una entrevista muy interesante en la que compartió que se sentía como una impostora y que su propia inspiración es Natalya.

► Liv Morgan, una inspiración

«Con cada fibra de mi ser, amo la WWE, pero siempre he sentido el síndrome del impostor, como si nunca fuera lo suficientemente buena, como si no pudiera compararme con estas otras mujeres que son tan atléticas y que parecen haber nacido para estar en este negocio. Simplemente carecía de eso, así que siempre dudaba de mí misma, y siempre pensaba que carecía porque no tenía ninguna de esas cualidades. Por lo tanto, creo que mi mayor batalla fue realmente contra mí misma, y con el tiempo, simplemente poniendo el trabajo, siendo constante y teniendo una gran camaradería a mi alrededor, logré encontrar mi propio camino y sentir que pertenezco.

«Recuerdo cuando era más joven, ya sea en un evento escolar y tenías personas que venían a visitarte, y mirabas a esas personas como si fueran más grandes que la vida misma, pensando que nunca podrías llegar a ser como ellas. Por eso, cuando hablo con niñas pequeñas, espero enfatizar lo suficiente que no quiero que me vean y piensen que no pueden tener lo que tengo, o que no pueden alcanzar los mismos éxitos que yo he tenido. Quiero que sepan que, literalmente, yo era como ellas. Yo era una de ellas. Por eso, solo espero que al mirarme, sientan eso y no piensen simplemente: ‘Sí, nunca podría llegar a ser así’. Quiero que sepan que, de verdad, pueden lograrlo. Si yo lo hice, ustedes también pueden hacerlo. Por eso, solo espero que tengan la confianza suficiente para creer en sí mismas y en sus capacidades».