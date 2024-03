Seth Rollins envía lindo mensaje a Becky Lynch por lanzamiento de su libro

El actual Campeón Mundial de Peso Completo, Seth Rollins, aprovechó el día de hoy para enviar un emotivo mensaje a su esposa, Becky Lynch, a través de su cuenta oficial de X, antes Twitter. El mensaje ha sido bastante bien recibido por los aficionados, y ha logrado m´s de 12 mil «Me gusta» en redes sociales. El Visionario logró conmover a los fans por las grandes palabras de apoyo hacia Becky Lynch.

To my wife:

You’re the greatest.

You’re my best friend and the best mama.

You elevate everyone around you.

I admire you. I look up to you. I love you.

And I’m so damn proud of you.

Celebrate @BeckyLynchWWE with me. Her literary debut is OUT NOW! Pick it up wherever you… pic.twitter.com/qjSbKZA574

— Seth Rollins (@WWERollins) March 26, 2024