Jim Ross pasó por el hospital para un procedimiento

A sus 72 años de edad, Jim Ross sigue luchando con ánimos para que mejore su salud. Ross ha tenido unos años difíciles, pues tuvo que batallar con un cáncer de piel en un pie y luego, tuvo que ser sometido a una cirugía para tratar un cáncer de huesos en la cadera.

Y aunque se ha ido recuperando, recientemente, el comentarista líder de AEW, que hace poco renovó contrato por otro año con la empresa, anunció a sus fanáticos a través de su cuenta de X, antes Twitter, que tuvo que pasar por el hospital.

Back at you hospital getting three ports in my chest removed.

Another step in the healing process. 🙏🤠

— Jim Ross (@JRsBBQ) March 26, 2024