Liv Morgan: «Siempre tuve el síndrome del impostor»

El término «síndrome del impostor» fue acuñado por Pauline Clance y Suzanne Imes en 1978. Las autoras investigaron cómo afectaba este fenómeno, especialmente a las mujeres, y publicaron el artículo «El fenómeno del impostor en mujeres de alto rendimiento: dinámica e intervención terapéutica». En el artículo, entrevistaron a 150 mujeres reconocidas por su excelencia profesional, muchas de las cuales creían que su éxito se debía a la suerte o que sus logros eran exagerados.

► Liv Morgan y el síndrome del impostor

Como señala asana.com, estos sentimientos de impostor no solo afectaron a las mujeres de la década de 1970, están presentes, incluso hoy en día, en todo tipo de profesionales y personas de alto rendimiento. Ese fue el caso de Liv Morgan, la Superestrella de la WWE. Ella ha tenido considerables triunfos en los últimos años, empezando por su reinado como Campeona SmackDown y siguiendo con su explosión como destacada luchadora individual o sus dos Campeonatos de Parejas.

Durante su reciente aparición en WWE’s The Bump, comparte que siempre se sintió como una impostora:

«Mi mayor obstáculo fue simplemente sentir que nunca tuve los méritos para cumplir con lo que necesitaba hacer aquí. Venía de la nada. … No soy una Superestrella generacional. No tengo un historial deportivo increíble. Simplemente amaba la WWE con cada fibra de mi ser, así que siempre sentí el síndrome del impostor, como si no fuera lo suficientemente buena.»

Liv ha tenido que superar muchos obstáculos y convertirse en una inspiración para los demás:

«Quiero que sepas que yo era literalmente como tú. Solo espero que cuando me miren, sientan eso de verdad. Y no solo piensen, ‘Sí, sí, sí. Nunca podré ser así.’ Es más bien, ‘No, te lo aseguro. Realmente, realmente puedes’«.

¿Cuál te gustaría que fuera el siguiente paso de Liv Morgan en WWE?