WWE lanza la tiradera a Roman Reigns en Spotify

Por increíble que parezca, Roman Reigns, el Jefe Tribal, uno de los mejores actos y luchadores de WWE en los últimos tiempos, también tiene muchos detractores. No solamente los Cody Cry Babies, como diría The Rock, sino muchos otros más.

De hecho, WWE ha sabido aprovechar esta animadversión de los fanáticos hacia Reigns, para pedirle a un reconocido rapero que realizaran dos temas diss, o como se le conoce en español, dos temas de tiradera atacando al actual Campeón Universal Indisputable WWE.

► Así es la tiradera de King Bezzal a Roman Reigns, promovida por WWE

Así las cosas, King Bezzal ha creado dos sencillos exclusivos para WWE en donde le tira a Roman Reigns, quien supera los mil 300 días como monarca en la empresa. La compañía ha publicado el playlist Roman Reigns Diss en Spotify y puedes acceder a él dando click en este enlace.

Roman Reigns hará equipo con The Rock para luchar ante Cody Rhodes y Seth Rollins en la priemra noche de WrestleMania, el próximo sábado 6 de abril de 2024. Si ganan ese combate, podrá The Bloodline tener un Bloodline Rules Match en la Noche 2, durante la lucha por el Campeonato Universal Indisputable WWE entre Roman Reigns y Cody Rhodes, pero si ganan Rhodes y Rollins, todo El Linaje, incluido La Roca, estará vetado de ringside y Reigns vs. Rhodes será un mano a mano limpio.