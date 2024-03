Estrenar tu primera edición de un PPV con una lucha entre Bryan Danielson y Will Ospreay no está nada mal, pues no sólo se adscribe a la categoría de «dream match», sino que también es un «first time ever».

El próximo 21 de abril, desde la Chaifetz Arena de St. Louis (Missouri, EEUU), el evento Dynasty acogerá dicho combate, que AEW confirmó hace ya un par de semanas, sin necesidad de grandes parafernalias ni catalizadores dramáticos. Simplemente, por el atractivo de ver cómo se conjugan sobre el ring quienes muchos consideran los dos mejores luchadores del siglo XXI.

► ¿Qué lucha cerrará AEW Dynasty?

AEW ha seguido una estrategia promocional con Dynasty similar a la que trazó con WrestleDream, recordando que su primer combate anunciado fue otro «dream match», Bryan Danielson vs. Zack Sabre Jr. Sin embargo, este choque no acabó cerrando WrestleDream, sino Christian Cage vs. Darby Allin por el Campeonato TNT.

Y según revela ahora Danielson, en entrevista concedida a Sports Illustrated, su duelo contra Ospreay tampoco servirá de «main event» para Dynasty.

«Will Ospreay y yo no seremos el estelar de Dynasty. Esto te hace ver la clase de show que será. Tengo una corazonada sobre algunas cosas que hay reservadas, y creo que la gente se va a entusiasmar de verdad».

Por ahora, aparte del mencionado Danielson vs. Ospreay, únicamente sabemos que Dynasty albergará la final del torneo cuyos ganadores serán coronados nuevos Campeones Mundiales de Parejas AEW, tras el retiro de Sting. Hagan sus quinielas.