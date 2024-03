Bryan Danielson: «Excelente lucha libre asegura ratings»

Bryan Danielson, uno de los mejores luchadores del mundo, que tiene un gran nivel técnico, estuvo recientemente en un panel de SXSW junto con Britt Baker, Tony Khan y moderado por Justin Barrasso, de Sports Illustrated.

En el mismo, Danielson aseguró que la fórmula secreta para que haya buenos ratings para un show de lucha libre es que se le garantice a los aficionados buenas luchas, con gran calidad técnica. Estas fueron sus interesantes palabras:

► Para Bryan Danielson la fórmula está clara: «Excelente lucha libre = ratings»

«Creo que todo el mundo en la empresa estaba realmente orgulloso de ese espectáculo. En mi opinión, y esto probablemente difiere de cómo Tony lo ve desde una perspectiva empresarial. No necesariamente me fijo en lo que hacen los competidores. En esa noche, en particular, no me preocupaba por eso. Mi enfoque es, concentrarnos en lo que hacemos mejor. Hacemos las cosas de manera diferente, y nuestra base de fans ama la forma en que lo hacemos. Abracemos las cosas que hacemos realmente bien y pongamos nuestro mejor espectáculo posible y no preocupémonos necesariamente por lo que está pasando en otro canal.

«Realmente, no se trata solo de ese martes en particular. Es cada miércoles y cada semana estás luchando contra algo. No solo estás luchando contra otros programas. Estás luchando contra la adicción de la gente a sus teléfonos y todo tipo de cosas. ¿Cómo mantienes la atención de la gente? En mi opinión, todo vuelve a esta idea de calidad. Algo que dije cuando me uní por primera vez a AEW es que si presentas excelente lucha profesional, la gente sintonizará. Ese es el objetivo semanal. Presentar un excelente espectáculo de lucha profesional».