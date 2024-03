Hoy día, AEW tiene el mejor elenco de su historia. No hace falta que este autor descubra la pólvora, observando los talentos que aparecen por Dynamite, Rampage y Collision, y los combates que se dan en dichos shows. Especialmente, tras las firmas de Will Ospreay, Kazuchika Okada y Mercedes Moné.

El pasado sábado, Bryan Danielson y Katsuyori Shibata, sin construcción ni dramas resumidos en vídeos compilatorios, hicieron las delicias de quienes disfrutamos de simple y mera lucha libre. Y la lucha libre, si mi memoria no me engaña, se basa en los combates.

Allí, Danielson salió victorioso, enviando una declaración de intenciones a Ospreay, su rival en el PPV Dynasty del próximo 21 de abril. Pero Ospreay no quiere lucir inferior, así que el próximo miércoles en Dynamite, se las verá con Shibata, como anunció AEW.

Viejo conocido para Ospreay, mantuvieron una rivalidad allá por 2017 dentro de NJPW que, no obstante, sólo produjo un duelo individual entre ambos, en The New Beginning In Osaka, por el máximo cetro de RevPro que entonces portaba el nipón y que pudo retener con su victoria sobre «The Assassin».

Durante el epílogo de su último combate en la escena independiente, bajo los focos de RevPro, Ospreay proclamó, con Tony Khan de receptor, que superaría la grandeza de sus siete años en NJPW.

Un servidor ya comentó que se antoja muy complicado, pero con el paso de las semanas, Ospreay hace un poco más por bajar esa ceja de los escépticos como un servidor. Primero, mediante su choque contra Konosuke Takeshita en Revolution, luego mediante su enfrentamiento con Kyle Fletcher el día 6, y ahora tendrá enfrente a Shibata, junto al que igualmente podría dejarnos algo excelso; considerando la calidad del precedente y el crecimiento de Ospreay desde entonces.

Vía Twitter, Ospreay ha comentado así su próximo compromiso competitivo.

I never thought I would ever wrestle you again.



7 years ago we battled in Osaka, in defeat you taught me that I wasn’t made of glass. That I could take a hit and keep walking forward.



While it’s will be a pleasure, it’s your life or mine.



Whatever Bryan can do, I can do it… pic.twitter.com/o4VmyZjOGA