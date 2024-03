Callum Newman, el elegido de Will Ospreay

El pasado 11 de febrero marcó un antes y un después en la carrera de Will Ospreay. Aquel día, las lágrimas pesaron más que la sangre derramada, y eso que Ospreay derramó bastante durante su última lucha (por el momento) bajo los focos de NJPW.

Convencido de que debía despedirse de la casa nipona con un combate memorable y elevando a talentos (ejem, Kazuchika Okada, ejem) que sí tuvieran planes de permanecer allí, Ospreay pudo cerrar The New Beginning In Osaka junto a United Empire, facción gracias a la cual maduró como competidor, ante el Bullet Club, sus primeros enemigos cuando debutó sobre el «King of Sports».

Una vez concluido el show, ya entre bastidores, y como tradicional escenario de declaraciones en caliente, Ospreay quiso aclarar que NJPW siempre estará en su corazón por haberlo hecho el hombre que es hoy, prometiendo volver algún día. Pero antes de marcharse a vestidores, «The Assassin» hizo una particular deprecación a la empresa.

«Si puedo pedir un favor antes de irme… Hay un chico joven llamado Callum Newman. Es más joven que yo y está a un nivel mucho más alto del que yo estaba a su edad. Mi temor es que somos personas parecidas. Habrá veces que cometerá errores y está en los fans hacer lo mismo que hicieron conmigo y ayudarle a que se levante de nuevo. Me siento responsable de él, así que ruego toda la ayuda posible. Edúquenlo como lo hicieron conmigo».

► Tomando vuelo

El pasado julio, dos meses antes de debutar sobre NJPW, Callum Newman relató así al podcast ‘Wrestling With Johners’ su primer contacto con Will Ospreay.

«Yo estaba entrenando en Brixton, en la antigua escuela de PROGRESS, y acababa de terminar un curso como de ocho semanas, así que lo acabé y entré en la escuela […] Y un día publicaron el anuncio de un seminario de dos días de Will Ospreay. Recuerdo que lo vi y pensé, ‘¡Diablos!’. Porque ya había hecho un seminario con Matt Riddle una semana antes y no quería pedirles otra vez a mis padres que me lo pagaran.

«Mi padre me dijo, ‘¿Qué estás viendo?’ ‘Oh, nada, nada’. ‘Bueno, asegúrate de que no tienes nada que hacer el próximo fin de semana porque vas a entrenar con Will Ospreay. Sí, sí, vas a hacer el seminario de dos días’. Y yo dije, ‘Venga ya…’, porque a mi padre le gustaba mucho quedarse conmigo. Pero entonces me dijo, ‘No, no, asegúrate de reservarlo y que recibes la confirmación’.

«Les di un abrazo a mi madre y a mi padre y fui al seminario y conocí a Will allí y creo que el primer día me dijo que mi forma de moverme la recordaba a Eddie Guerrero y pensé que era bastante ‘cool’ que me dijera eso. Y creo que por entonces no sabía muy bien quién era Eddie Guerrero, en plan de que no sabía muy bien lo que hizo en la lucha libre, sólo el nombre.

«Recuerdo decirle, ‘Gracias, la verdad es que iba a dejarlo, pero te lo agradezco’. Y Will dijo, ‘¿Qué?’ Mis padres estaban sentados atrás, porque yo no podía ir sólo, tenía 15 años. Y me preguntó, ‘¿Esos son tus padres?’ ‘Sí, mi madre y mi padre’.

«Se fue directo hacia ellos y básicamente les dijo que no dejara la lucha: ‘Hay pocas personas con talento de verdad, y él tiene talento. Que no lo deje’. Y mi padre le respondió, ‘Bueno, si tú dices eso, supongo que no podemos permitirle que lo deje’. Y al día siguiente me dijo que fuera a la London School Of Lucha Libre y fue donde de alguna manera realmente me apadrinó y me dijo, ‘Ahora voy a ayudarte’».

Luchador de segunda generación, cuyo primer contacto con los rings fue a través de su abuelo, el otrora villano Tony Granzi, no tardaría mucho Newman en ser conocido como el «protegido» de Will Ospreay. Durante su paso por la London School Of Lucha Libre, el joven gladiador estuvo también bajo la «tutela» de Greg Burridge y Garry Vanderhorne, figuras muy influyentes de la escena británica, para seguidamente debutar de manera profesional durante el evento A Wrestle, A Rave, A Night To Remember de la promotora Project W, bajo el alias de Tomar Vuelo. Eddie Guerrero seguía muy presente.

Con tal vitola, y generando ovaciones cerradas en varios recintos sin haber cumplido los 18 años, Newman se agenció otro mentor, Rampage Brown, como uno de los premios de una suerte de beca concedida por WrestleTalk. Cabe recordar que esto se enmarca en el último gran «boom» del wrestling en UK antes de su candencia actual, y el propicio contexto permitió que Newman se iniciara con muy buen pie en la industria. Pero entonces, llegaría un tal SARS-CoV-2, y con él, numerosas promotoras locales echaron el cierre.

Cinco meses de inactividad que, no obstante, merecieron la pena, porque Newman, recomendado por Ospreay, pudo convertirse en talento regular de RevPro, y de allí, en Young Lion de NJPW, haciendo suyo el alias de «Prince Of Pace» (en homenaje a Masato Yoshino) por secuencias como esta durante un duelo contra «The Assassin» el pasado junio.

Newman es uno de los luchadores más veloces del mundo entre las cuerdas, pero al igual que Ospreay años atrás, el atleticismo no define completamente su valía. Esto pudo demostrarlo Newman, sin mayor demora, en su primer combate individual dentro de la «main card» de un show de NJPW, las pasadas navidades.

Durante la segunda jornada de la gira Road To Tokyo Dome, desde el Korakuen Hall, Newman luchó contra Tomohiro Ishii, y el joven foráneo se robó miradas por su capacidad para encajar golpes y venderlos, así como para ejecutar de manera impecable varios movimientos característicos de Ospreay. Con Ishii de partenaire, siempre un seguro, y con una considerable cantidad de minutos disponibles, Newman no desaprovechó la oportunidad de hacer una declaración de intenciones como puesta de largo frente al público nipón (tras un muy breve duelo contra Shoma Kato, otro Young Lion, tres semanas antes). Parece que NJPW ya había tomado la palabra a Ospreay.

En reciente entrevista publicada por la casa del león, Newman recuerda así el poscombate.

«Me fui tras bambalinas, encontré un lugar tranquilo y empecé a llorar. Llevaba desde los 15 años queriendo estar aquí, y que el Korakuen lleno hasta la bandera gritara mi nombre y me diera una ovación como esa, fue demasiado».

► 2024: nace «Speed King»

Dicha entrevista (la primera de Newman con NJPW) lleva el título de «Speed King: Callum Newman Interviewed». Y de príncipe a rey, Newman ha vivido un mismo un nuevo debut, al medirse a Gabe Kidd en la primera ronda de la New Japan Cup, desde la Aimesse Yamanashi de Kofu (Yamanashi, Japón), otra vez con elogios por su entregada actuación.

Emparejamiento que encaja con el pique que todavía mantienen United Empire y Bullet Club War Dogs, se trata, sin duda, de la implicación competitiva más notoria para Newman en su lustro de experiencia profesional, por indicativa de la confianza que NJPW ha depositado sobre él, aunque su derrota lucía lógica.

A juzgar por estas palabras de Newman, su inclusión en la New Japan Cup le supuso toda una sorpresa. Si bien su verdadero reto personal seguramente sea otro torneo, el G1 Climax.

«Incluso estar este año en la New Japan Cup no era algo que esperaba. Así que me tomo cada día como venga, pero quiero demostrarle a todos que el trabajo duro da sus frutos. Si se presenta el G1, pondré en ello todo lo que he aprendido… Principalmente quiero vengarme de todos los que me han dado una paliza [risas]. Finlay, Dan, Ishii, Shingo. Quiero devolvérsela a todos».

Ospreay vivió su primera New Japan Cup en 2019, con 25 años, y su estreno en el G1 se dio aquella misma temporada, siendo entonces el participante más joven de la historia de la justa. Newman, recordemos, tiene hoy 21 primaveras.

Los siete años de Ospreay en NJPW lucen irreproducibles. Hablamos de la etapa de mayor calidad «in-ring» que cualquier competidor haya protagonizado nunca. Probablemente Newman no iguale tal excelencia, pero parte con la ventaja de luchar ya como peso completo, y esto podría allanarle el camino hacia mayores éxitos titulares, pues hasta 2020 Ospreay no comenzó a competir bajo dicha categoría. En cualquier caso, un nuevo viaje tranquilo ante el que sólo cabe sentarse y disfrutar.