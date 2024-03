LA Knight: «Si Kevin Nash quiere quitarme algo…»

A mediados de 2023 Kevin Nash creó sin intención entendemos una polémica con LA Knight cuando dijo que es una copia de The Rock. Los fans del luchador de WWE se le echaron encima. Posteriormente, el miembro del Salón de la Fama pidió disculpas. E incluso recibió una respuesta de su amigo Shawn Michaels. Más tarde, el «Big Sexy» volvió a atacar llamando a «The Megastar» un imitador de Elvis. Como contestación, en la televisión, Knight hizo referencia a aquella vez en que Nash dijo que «jugar» es un adjetivo y no un verbo en WCW, lo que suscitó un nuevo ataque por parte del exluchador. Todo quedó ahí. O eso parecía hasta ahora.

► LA Knight vuelve con Kevin Nash

Durante una reciente entrevista con Gorilla Position, LA Knight recordó aquel episodio confirmando que no ha hablado con Kevin Nash:

«No, pero he tenido conversaciones con sus amigos al respecto y todos han sido como, ‘Ah, no prestes atención a eso’. Qué más da. ¿Por qué debería preocuparme por eso? En cierto sentido, hay una parte de mí que piensa que si este tipo quiere quitarme el pan de la mesa, está bien. Es un movimiento de mi*rda, pero está bien. Al mismo tiempo, ¿por qué voy a molestarme pensando demasiado en eso?».

Lamentablemente, nunca va a pasar nada entre los dos en los encordados de WWE debido a que el Hall of Famer está no solo retirado sino que físicamente tampoco podría hacerlo si quisiera. De hecho, Sting quiso que actuara en su combate de despedida pero no pudo hacerlo. Tendremos que ver a ver si Nash contesta a Knight y la polémica vuelve o todo queda en estas palabras del luchador que está recorriendo su camino a WrestleMania 40.