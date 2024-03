Jey Uso: «Necesito a Jimmy en WrestleMania 40»

«Personalmente, me siento como un niño pequeño otra vez. Con suerte, será Jimmy y yo en WrestleMania. Si eso sucede, seré como un niño emocionado. Va a ser tan fácil. Solo vamos a hacer lo que siempre hacemos. Lo que más espero es la antesala, los promos. Me encanta hablar. Estoy tratando de hablar. Pensaron que había emoción en la historia de Bloodline conmigo y Roman, y conmigo y Sami, pero esperen a ver a mi gemelo y a mí enfrentándonos. Todos ustedes van a decir, ‘Esto es 100% real.’ Eso es lo que lo hará espectacular. Será auténtico. Estoy emocionado por transmitir eso a los fanáticos y darles eso. Será diferente a cualquier otro ángulo». Esto decía recientemente Jey Uso en Battleground.

► Jey Uso necesita a Jimmy Uso

La lucha con su hermano Jimmy Uso todavía no ha sido anunciada para WrestleMania 40 pero es cuestión de tiempo y «Main Event Jey Uso» no se quedaba ahí en sus declaraciones e iba más allá al afirmar que necesita enfrentarlo en el evento más importante del año de WWE. No solo quiere hacerlo, tiene que hacerlo.

«Es increíble. Cuando se acerca WrestleMania, hay un aura especial en cada semana de trabajo. Todos están esforzándose al máximo cada semana, tratando de destacar en cada oportunidad, y estoy emocionado.

«Necesito a Jimmy Uso en este momento, lo necesito. A partir de ahora, lo llamaré ‘Celoso’ Jimmy Uso. Eso es lo que diré la próxima vez que tenga el micrófono en la televisión. Voy a dejarlo claro, no sé cuántos campeonatos ya me ha costado, pero ahora le toca enfrentarme.

«Como en los viejos tiempos, ¿en el patio trasero o dónde quieres recibir esta paliza? ¿En el patio delantero o trasero? ¿O en cualquier otro lugar? Estoy emocionado, estaremos en Filadelfia este año, el amor fraternal… es perfecto.»