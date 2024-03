Kevin Nash: «Sting quería que me involucrara en su lucha, pero no tengo físico»

En la más reciente edición de su podcast Kliq This, el Miembro del Salón de la Fama WWE, Kevin Nash, reveló que Sting le dijo que quería que se metiera al ring durante su lucha final, su lucha de retiro, en el PPV AEW Revolution 2024. Sin embargo, reveló los detalles por los cuales declinó la oferta. Estas fueron sus interesantes palabras:

«Por alguna razón, la gente piensa que Paul, Triple H, me dijo que no podía ir y mi cosa es que soy un tipo de WWE. Cuando esto salió a la luz por primera vez, se hizo realidad, fui contactado por Steve, Sting. Me estaba diciendo lo que quería hacer y luego en el mismo aliento, dijo, ‘¿Qué puedes hacer en términos de físico?’ Así que si alguien quiere saber por qué Kevin Nash estaba en casa, ahí está. Me preguntó qué puedo hacer en términos de físico.

► Kevin Nash revela por qué razón no se metió al ring en la última lucha de Sting en AEW

«Podría haber ido. No fui porque no quería. No quiero estar sentado en una arena con 18,000 fanáticos de la lucha libre. No me importa si es la zona de asientos de Sting. Todavía tengo que entrar y salir del edificio. Es como, no quiero ir. Nadie viene a verme en la lucha de retiro de Sting, por lo tanto, no necesito estar allí.

«En primer lugar, voy a estar en el ring con los Young Bucks. Ambos son atléticos como la mierda y yo estoy en muy buena forma. Quiero decir, no hay forma de que si me involucro, no esté powerbombeando a esos dos cabrones. Los voy a powerbombea a ambos y ¿ahora de quién es la noche? ¿Por qué estoy haciendo algo? ¿Por qué estoy powerbombando a dos tipos que él va a vencer más tarde? ¿Por qué estoy involucrado? Ahora, adivinen qué. Quitas todo eso de la ecuación si estoy sentado en mi sofá en Florida. Así que ahí vamos. No tenía nada que ver con Triple H. No tenía nada que ver con que yo fuera un tipo de la WWE. Tenía todo que ver con que sé qué es lo correcto para mí. Sé qué es lo correcto para la lucha. Sé qué es lo correcto para la noche. En mi opinión, hice exactamente lo que pensé que estaba bien, que era quedarme en casa.

«Así lo entendí. Lo más fácil de hacer, porque una vez que llegas allí, entonces tienes que decirle a todos los demás, Steamboat y todos los demás que van a estar involucrados en esto, ‘No lo voy a hacer. No voy a hacer nada.’ Además de eso, tienes gente atravesando vidrios. Ya sea vidrio manipulado o no, hablé con alguien que es amigo mío que dice que los fragmentos de ese vidrio, ya sea que estuviera recubierto de caramelo, de seguridad, lo que sea, cortaban a la gente que estaba en la multitud. Creo que fue el que Sting golpeó con su trasero. Creo que ese fue el que fue trasero primero. Todo lo que necesitas es que alguien sufra algún tipo de lesión. He estado en el ring antes cuando la gente ha resultado herida, y te prometo que no van a demandar a AEW. Van a demandar a AEW y a todos los contratistas independientes que están involucrados en la lucha.

«Estuve en la lucha de retiro de Ric Flair, pero no fui a la lucha porque estaba preocupado por la salud de Ric y dije, hombre, lo último que quiero es ver que le pase algo a uno de mis amigos. Eso fue lo mismo con esto. Lo último que quiero es estar presente y ver que uno de mis amigos se lastime, así que es como si simplemente me quedara en casa, y además de todo eso, no tuve una lucha de retiro. Simplemente, dejé de hacerlo.

«No lo haría. Realmente fui al gimnasio el otro día y me desperté esta mañana y dije, ‘Dios mío, estoy paralizado.’ No creo que la gente se dé cuenta de lo que es cuando llegas a los 60. He tenido tantas cirugías. Corrí duro. Durante muchos años. Corrí duro. Siempre entrenaba en el gimnasio, sin embargo. Creo que eso siempre fue mi salvación. Creo que por eso todavía estoy aquí, es porque siempre fui consciente de mi salud. No consumía cocaína. Era un tipo de marihuana. Tomaba mi cerveza. Luego llegué como a los 40, y cambié de la cerveza al vino porque ya no podía tomar el gluten».