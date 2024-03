Paul Wight: «AEW es lo mejor que me pasó»

AEW ha sabido dar una nueva vida, por así decirlo, a muchos veteranos de la industria que no habrían tenido las mismas oportunidades en otro sitio. Sting, Jim Ross, Ric Flair, Jake «The Snake» Roberts, Billy Gunn, Jeff Jarrett, Mark Henry o Paul Wight. Cada uno en su rol. Hablando de este último, «The World’s Largest Athlete», ha tenido algunos combates y espera tener más mientras trabaja con el talento detrás de escena como una suerte de consejero que ayuda a las nuevas generaciones.

► La carrera de Paul Wight en AEW

Y está encantado con su papel en la casa Élite, como señala en una reciente entrevista con Jack Curry para The Yes Network cuando vistió la arena George M. Steinbrenner Field en Tampa para apoyar a los New York Yankees. Tanto que considera que es lo mejor que le ha pasado.

«Ha sido increíble. Fui bendecido de trabajar para una gran empresa durante muchos años en todo el mundo. Ahora, en esta etapa de mi carrera, me encuentro útil en una empresa que me permite compartir mucho de mi conocimiento con el talento más joven, tener la oportunidad de subir al micrófono de vez en cuando y mejorarlos, ayudar a desarrollar sus personajes, y luego subir al ring y enfrentarme con ellos.

«Probablemente sea lo mejor que me haya pasado en mi vida. Estoy bendecido, agradecido y agradecido por los fans que aún les gusta verme hacer mi trabajo.»

Después de su paso por la WCW, Paul Wight tuvo una extensa e histórica carrera en la WWE. Tras unirse a la empresa en 1999, pasó más de dos décadas en ella y ganó más de una docena de títulos. Finalmente, la dejó en enero de 2021 y debutó en AEW como comentarista un mes después.