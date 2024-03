Paul Wight: «La lucha no sería lo mismo sin Sting»

Sting está en boca de todo el mundo luchístico a falta de pocos días para su retiro y no están faltando quienes cuenten todo tipo de experiencias con él y lo señalen como uno de los más grandes de todos los tiempos. Nos hacemos eco ahora en SÚPER LUCHAS de las recientes declaraciones de Paul Wight en Sports Illustrated.

► Paul Wight de Sting

«Nos conocimos en diciembre del ’94. Antes incluso de firmar con la WCW, me invitaron a un evento en Chicago y nos conocimos allí. Él era extremadamente humilde y amable. A lo largo de mi carrera, he visto estrellas, tipos que pensaban que eran estrellas, tipos que ganaban dinero y tipos que no. Sting era todo lo que podrías pedir. Era ese increíble babyface. En cuanto al vestuario, Sting nunca tuvo problemas con nadie. Había todos estos diferentes grupos en la WCW, pero Sting se llevaba bien con todo el mundo. Siempre se notaba que le importaban los fanáticos. Es por eso que todavía conecta con la gente. Es muy genuino».

«Alguien tiene que cocinar y alguien tiene que comer, y Sting me enseñó esa filosofía fundamental. Aprendí que mi primer trabajo en una lucha es hacer que mi oponente se destaque, luego hacer que la lucha se destaque. Eso es el Punto A y el Punto B. Si haces eso bien, automáticamente te destacarás. No es, ‘Tú haces tus movimientos, yo hago los míos’. Es más grande que tú. Algunos tipos solo se cuidan a sí mismos, y bien por ellos. Pero los tipos que más respeto son los que hacen que la gente sea mejor en el ring. Eso incluye a alguien como Ric Flair, él también debe ser mencionado. Lo mismo con Sting. No podría haber pedido una mejor influencia al principio de mi carrera«.

«Sting hizo giras para la WCW y se convirtió en un nombre conocido en todo el país. Si lo reservabas en Tupelo, Mississippi, un sábado por la noche, Sting aparecería y lo haría. Él trabajó duro y se convirtió en su hombre franquicia. También se convirtió en una leyenda en Japón. Ahora es un activo increíble para AEW. Sting es un tipo que entendió cómo es trabajar contra tipos que eran realmente buenos, pero el mundo de la lucha no los conocía aún. Él lo hizo por Crockett Promotions, WCW, TNA y ahora de nuevo en AEW. Sting es el tipo que siempre entendió de qué se trata esto. Ya sea que estuviera recibiendo el conteo de tres, o levantando su brazo, se aseguraba de que la multitud disfrutara al máximo de una lucha. Nunca se involucró en el drama del vestuario. Cuando había problemas, los resolvía. Para él, esto nunca se trató de ego. No estaría donde estoy sin él, y la lucha libre no estaría donde está, tampoco«.