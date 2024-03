QT Marshall habla de sus negociaciones con WWE antes de regresar a AEW

Hace unos meses, QT Marshall decidió no renovar contrato con AEW y se marchó de la empresa. Sorprendentemente, decidió regresar a los pocos meses, aunque no como luchador, sino en un rol tras bambalinas. Ahora, Marshall ha revelado qué pasó, qué falló en las negociaciones con WWE, pues durante su tiempo fuera de AEW, estuvo negociando con WWE, aprovechando que Cody Rhodes, su gran amigo, es ahora una de las máximas figuras de esta empresa.

Según le reveló a Bill Apter de Sports Keeda Wrestling, el motivo por el cual no llegó a WWE fue que se dio cuenta de que la empresa no estaba interesado en contratarlo como luchador, sino como productor tras bambalinas. Y dijo que si iba a WWE, era a luchar, no a ejercer un cargo que podía hacer en AEW. Estas fueron sus interesantes declaraciones:

► QT Marshall revela por qué sus negociaciones con WWE no prosperaron

«Tony Khan y yo hemos hablado un montón de veces sobre esto. No voy a la WWE solo para ser productor. Eso puedo hacerlo en AEW, donde puedo trabajar un día a la semana y estar entre los primeros diez de la compañía, mientras que, si voy a la WWE, empiezo desde abajo, gano menos dinero, estoy más tiempo en la carretera.

«La única ventaja es que puedo estar con mi amigo Cody Rhodes y simplemente decir que trabajo para la WWE, lo cual ha sido mi sueño desde que tenía ocho años, pero no es mi sueño ser productor para la WWE. Hablé con ellos y no sabemos qué podría pasar.

«Idealmente, volvería a AEW bajo un puesto de empleado. Vuelvo a la antigua posición, Vicepresidente de Coordinación Creativa. Mucho de eso tiene que ver con lidiar con el talento. Se trata de llevar las ideas del talento a Tony. Hay mucho talento, todos tienen ideas.

«Para mí, si no iba a ir a WWE a luchar, no había caso… Cuando hablé con ellos, fue una conversación de tres o cuatro minutos y me preguntaron qué quería hacer. Les pregunté qué me gustaría hacer y nunca pasamos de ese punto.

«El tipo que me puso en contacto con ellos me dijo: ‘¿Ya estás volviendo a AEW?’ Sí, porque entiendo lo que quiero hacer y lo que quiero hacer, incluso si fuera un talento a tiempo completo en WWE, no podría hacer todas estas cosas.

«Para todo lo que quiero hacer, esta es la mejor opción para mí, a menos que surja algo y sea la mejor oportunidad y no pueda decir que no. Idealmente, no estoy en esa posición, así que no es algo en lo que piense».