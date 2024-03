Cody Rhodes estará en SmackDown por tres semanas

Durante la conclusión del reciente Monday Night Raw, Cody Rhodes fue encarado por Paul Heyman, quien llegó acompañado de unos «policías suspendidos» con la intención de intimidarlo y persuadirlo para que deje de retar a The Rock; sin embargo, The American Nightmare no se inmutó y dejó en claro al final que era él «quien estaba cazando a The Bloodline, calentando así su rivalidad por la facción samoana rumbo hacia WrestleMania 40.

► Cody Rhodes y The Rock se verán las caras en SmackDown

Recordemos que The Rock recurrió recientemente a sus redes sociales para anunciar que estará en presente durante los próximos tres episodios de WWE SmackDown, seguramente para responder al reto lanzado por Cody Rhodes durante los últimos días. Seth Rollins, quien ha respaldado públicamente a The American Nightmare en su cruzada contra The Bloodline, también podría hacer acto de presencia este viernes en la marca azul, a pesar de ser una de las principales estrellas de Monday Night Raw.

Por su parte, Cody Rhodes también hizo algo similar a The Rock, ya que en su cuenta de X anunció que también estará presente en la ciudad sede de los tres próximos programas de SmackDown, y seguramente buscará finiquitar las cosas con The Great One. Es preciso mencionar que Roman Reigns, Cody Rhodes, Seth Rollins y The Rock han estado involucrados directamente en esta ruta hacia WrestleMania, a pesar de que los tres primeros ya tienen sus combates individuales confirmados para el gran evento. No obstante, el trailer promocional del evento sugiere que podría darse una lucha por equipos, que precisamente involucre a las cuatro Superestrellas antes mencionadas.

Dicho esto, es posible que la presencia de Cody Rhodes y The Rock pueda finalmente definir el rumorado combate por equipos, por lo que habrá que estar atento a la programación de SmackDown en las siguientes semanas.