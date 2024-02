¿Veremos a Seth Rollins en SmackDown este viernes?

Durante la conclusión del reciente Monday Night Raw, Cody Rhodes fue encarado por Paul Heyman, quien llegó acompañado de unos «policías suspendidos» con la intención de intimidarlo y persuadirlo para que deje de retar a The Rock; sin embargo, The American Nightmare no se inmutó y dejó en claro al final que era él «quien estaba cazando a The Bloodline, cruzada a la que también Seth Rollins se ha ofrecido respaldarlo, pese a tener sus propios asuntos con Drew McIntyre.

► Seth Rollins y Cody Rhodes buscan saldar asuntos con The Bloodline

Seth Rollins ha estado muy involucrado en la disputa entre Cody Rhodes y The Bloodline, diciéndole a su antiguo rival que lo respalda ya que Rhodes no solo busca desbancar a Roman Reigns por el Campeonato Universal Indisputable WWE, sino también acabar con todo The Bloodline, incluyendo a The Rock. Con The Rock programado para aparecer una vez más este viernes en SmackDown, parece que tanto Cody Rhodes como Seth Rollins se dirigirán a Glendale, Arizona, a echarles una visita.

Si bien ya habíamos informado de la posible presencia de Cody Rhodes en la marca azul, PWInsider Elite informó recientemente que Seth Rollins también podría aparecer en SmackDown. Si bien sus planes para el programa no están confirmados, se espera que participe en el segmento que vaya a protagonizar The Rock, y continuar avanzando en la rivalidad que daría pie a una lucha por equipos entre The Rock y Roman Reigns contra Cody Rhodes y Seth Rollins.

Si bien Rollins se ha involucrado últimamente en la saga de The Bloodline, todavía tiene sus propios problemas que resolver con respecto a su Campeonato Mundial Peso Completo, ya que tiene previsto defenderlo en WrestleMania 40 ante Drew McIntyre, quien no será un rival fácil luego de ganarse ese derecho en Elimination Chamber.