Anita Vaughan: «No sería luchadora sin Becky Lynch»

Días atrás nos acordábamos de los breves tiempos de la luchadora británica independiente Debbie Keitel en WWE cuando ella compartía que Rhea Ripley la cuidaba cuando eran compañeras en el territorio de desarrollo de NXT y NXT UK. De Keitel pasamos ahora a Anita Vaughan, con la que forma el equipo The Gals en promociones como EVE en el Reino Unido, pues es ella en esta ocasión quien se acuerda de otra Superestrella, Becky Lynch, para resaltar cómo la ha influenciado para ser luchadora.

📍Hello London 📣

The Gals will be based out of London Mania Weekend 🧡

Available Saturday April 6th & April 7th (if there's a cheeky matinee) ✨️

We have the option to drive outside of London, and we can fill a car with talent 🚗

Retweets Appreciated 🙏 pic.twitter.com/QpEbIjDYbj

— Debbie Keitel (@DebbieKeitel) February 28, 2024