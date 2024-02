Con lo sucedido en Elimination Chamber: Perth, Seth Rollins ya sabe que tendrá que defender el Campeonato Mundial de Peso Completo WWE ante Drew McIntyre dentro del cartel de una de las dos noches de WrestleMania 40.

Y Rollins no descarta hacer doblete sobre el magno evento, como expuso bajo reciente entrevista con Submission Radio, considerando su apoyo a Cody Rhodes en el reto que este propuso a The Rock.

«No sé cómo se van a desenvolver las cartas. No sé hacia dónde irán las fichas. Estoy dispuesto a hacer lo que sea mejor, lo que sea más grande que podamos lograr.»

«Realmente quiero darle al campeonato el escaparate que se merece, y si eso implica hacer el doble de trabajo, si eso implica ponerlo en juego contra The Rock, Roman o quien sea, no me importa. No me importa qué sea. Quiero darle a esta cosa lo que se merece. Quiero elevarlo tanto como sea posible.»

«Hay muchas formas diferentes en que podría desarrollarse y estoy emocionado de ver cómo será el viaje».