Precisamente el regreso de The Rock a la programación de WWE de manera regular como no se veía en una década se ha dado tras el fin de esa sonada huelga hollywoodiense. Indicativo de que ahora, «The People’s Champ» es bastante más dueño de su destino que allá por 2013, y si debe tomarse un descanso actoral para luchar en WrestleMania 40, podrá permitírselo.

El bueno de Dwayne Johnson, eso sí, no fue una de las sorpresas de Elimination Chamber: Perth, pero sin mayor demora, se dejará ver dentro de cuatro días por Friday Night SmackDown, donde seguramente acepte el reto de Cody Rhodes y se confirme su rumorado combate en WrestleMania 40.

Esta próxima edición de la marca azul de WWE discurrirá desde la Desert Diamond Arena de Glendale (Arizona, EEUU), y de momento, presentará dos luchas: Carlito vs. Santos Escobar bajo modalidad callejera y Kabuki Warriors vs. Bayley y Dakota Kai.

Y ahora, a través del propio The Rock en redes sociales, sabemos que este también aparecerá por las ediciones de SmackDown del 8 y 15 de marzo.

La próxima semana, WWE recalará en el American Airlines Center de Dallas (Texas, EEUU), y siete días después, hará lo propio desde el FedExForum de Memphis (Tennessee, EEUU). Por ahora, no hay combates anunciados para ninguna velada.

«Pueden sentir el subidón, la excitación, la energía y la alteración que hay ahora mismo en la lucha libre profesional. Es jodid*mente ‘cool’ de ver», escribe The Rock en su cuenta de Instagram. Sin duda, quienes ya compraran boleto para alguno de los shows se habrán topado con una grata sorpresa, y quienes no, tendrán aliciente extra para hacerlo.

He’s back.

Greatness sins.

Devil disrupts.

Always speaks the truth.

Even when he lies.



Record setting crowd.

Thank you SALT LAKE CITY.

Mana. Energy. Eruption. Chills.



~ people’s champ #smackdown @wwe @tkogrp pic.twitter.com/NZnL6lr0Kc