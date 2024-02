The Rock: «Respeto sin límites a Triple H»

«Jugaron a su juego de querer enfrentarse en WrestleMania. La última vez que supe, ni siquiera estaba en discusión. No puedo ni siquiera imaginarlo, ya sabes, él tiene un marcapasos, así que dejó claro que eso no va a suceder.» Días atrás tuvimos que aclarar que no va a darse una lucha entre The Rock y Triple H. Aún así, es una buena muestra de cuán importante es la historia que ambos comparten en WWE. 22 años después de su último combate, cuando HHH está definitivamente retirado por salud, se habla de que vuelvan a chocar en el cuadrilátero.

Ello nos lleva a apuntar que durante Elimination Chamber: Perth se estuvo promocionando la segunda temporada de WWE Rivals, una serie documental de A&E que repasa enfrentamientos históricos. Como el mencionado, que esta misma noche ha estrenado su capítulo, como las dos leyendas vivientes han estado promocionando en redes sociales, dedicándose ambos bonitas palabras. Primero, el Chief Content Officer comentaba: «Destinado a hacer esto para siempre… gracias a Dios. Echa un vistazo en profundidad a mi rivalidad con The Rock esta noche».

Y el nuevo integrante de The Bloodline contestaba:

Hope everyone out there enjoys this tonight as much as we did paving the road over the years. There’s no business, like the pro wrestling business and I LOVE it. Boundless respect to my brother @TripleH. Blood, sweat and ‘thanks for the house’. #WWERivals @WWE @AETV 8/7c https://t.co/YNSQi8y8c5

