Kevin Owens explica por qué su hijo no ve a los hermanos Paul

Logan Paul y su hermano Jake Paul, antes de ser boxeadores, actores y todo lo demás, ganaron su fama gracias a ser YouTubers. Fueron muy populares, aunque también polémicos. Tanto así, que Logan fue cancelado durante un par de años por grabar un cuerpo en un bosque en Japón.

Recientemente, la Superestrella WWE, Kevin Owens, ha revelado recientemente por qué razón no deja que su hijo vea a estos personajes en Internet. Esto fue lo que dijo el ex Campeón Universal WWE en una reciente entrevista con Submission Radio:

► Kevin Owens sigue su lucha contra Jake Paul y Logan Paul

«Cuando Owen empezó a ver YouTube, le dije: ‘La única cosa que no puedes ver son los vídeos de Logan o Jake Paul. Me resultan súper irritantes, y no quiero escuchar sus voces saliendo de su iPad’. Afortunadamente, hasta el día de hoy, todavía no los ve, así que estoy bastante bien».

Por ahora, recordemos, todo parece indicar que vamso a ver a Logan Paul defender el Campeonato de los Estados Unidos WWE ante Kevin Owens, en una de las dos noches de WrestleMania 40.