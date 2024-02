Unas cuantas horas atrás descubríamos la vez que The Undertaker insultó a todo el vestidor de WWE durante un House Show en Australia/Nueva Zelanda en 2008 porque no se estaban esforzando tanto como deberían. El Enterrador hablaba de la poca asistencia al evento como motivo, pero también añadíamos en SÚPER LUCHAS la posibilidad de que esos luchadores estuvieran agotados, tanto por el viaje al continente de Oceanía como por estar continuamente en la carretera. 16 años después, la compañía volvió a tierras australianas para Elimination Chamber: Perth.

► El viaje de WWE a Australia

Esta vez no podemos hablar de «The Phenom» porque no estuvo allí. Tampoco de broncas en el vestuario porque no las hubo. Ni de falta de esfuerzo de las Superestrellas. Aunque con toda seguridad todos estaban cansados; en especial Raquel Rodríguez, que aún está lidiando con el Síndrome de Activación Mastocitaria. Cansados debido al viaje en sí mismo. Porque aún siendo sencillo, tomar un avión e ir al otro lado del mundo, sería agotador. No obstante, en realidad, no lo fue tanto, según nos informan nuestros compañeros de Fightful Select.

«La WWE viajó a Australia, con algunos individuos volando desde California a Hawái y luego hacia Australia«.

Y no solo fue complicado a la ida sino también a la vuelta:

«Para algunos, esto significó realizar un viaje que comprendía de 4 a 5 vuelos para regresar a casa«.

Esto sin hablar de las incontables actividades que las Superestrellas hicieron en Perth.

Y tan pronto como esta próxima noche las Superestrellas de Raw estarán en San José, California. En cambio, las de SmackDown estarán el viernes en Glendale, Arizona. Afortunadamente para todos y su descanso para WrestleMania XL, todos los programas semanales y House Shows que quedan para entonces serán en Estados Unidos. Aunque un par de semanas después viajarán a Canadá y Reino Unido. Afortunadamente, también cabe destacarse, nadie se lesionó en toda esta travesía. Ni siquiera Finn Bálor.