El reciente regreso de The Rock a la televisión de la WWE dio de qué hablar en el mundo de la lucha libre, eclipsando momentáneamente el tan esperado lugar de Cody Rhodes en WrestleMania 40. Aunque la situación se rectificó rápidamente, The Rock tuvo un impacto significativo en el episodio de SmackDown de la semana pasada, dejando en claro a los fanáticos su alianza con Roman Reigns y The Bloodline.

Rock estará el próximo viernes en SmackDown

Una semana después de lo acontecido, WWE no perdió tiempo en aprovechar el impulso generado por la aparición de The Rock, anunciando a través de su cuenta oficial de Twitter que The Great One estará presente en la edición del 1 de marzo de Friday Night SmackDown que se llevará a cabo en Glendale, Arizona.

«ÚLTIMA HORA: The Rock regresa a #SmackDown el próximo viernes 1 de marzo, ¡EN VIVO en Glendale, AZrizona!»

El episodio de la próxima semana será el primero luego de Elimination Chamber, donde se marcará el inicio de la ruta hacia WrestleMania 40, donde se continuarán desarrollando las rivalidades que desembocarán en este evento. Evidentemente, los ojos estarán puestos sobre The Great One, y habrá que estar atentos a cómo progresa la historia entre The Rock, Roman Reigns y Cody Rhodes, que incluso podría ocasionar el reportado choque de duplas contra Rhodes y Rollins.

Es preciso recordar que ni The Rock ni Roman Reigns estarán en Elimination Chamber, que se llevará a cabo este sábado en Perth, Australia.