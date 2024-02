El titular que muchos acérrimos entusiastas de WWE querrán dar es que estamos ante uno de los «Road To WrestleMania» más impredecibles de la historia, y que todo lo sucedido está generando que la comunidad luchística de internet pose sus miradas sobre el producto.

Pero para un servidor, esta historia con Cody Rhodes, Roman Reigns y The Rock como principales protagonistas, sólo transmite improvisación a la par que incoherencia narrativa. Y ahora, WWE parece añadir a Seth Rollins al programa creativo.

Ayer, casi todo lo que preveíamos sobre el estelar de WrestleMania 40 quedó derrumbado. Durante la conferencia de prensa del magno evento, unas palabras de Rhodes mencionando a la ̶m̶a̶f̶i̶a̶ familia samoana hicieron que The Rock cruzara la cara de «The American Nightmare» e incluso Rollins acabara respaldando a este, tras formarse una pequeña tangana.

Todo, para que Rhodes diese marcha atrás en su decisión y escogiera enfrentar a Reigns en WrestleMania 40. Duelo confirmado por Triple H posteriormente como «main event» del «Show de los Shows».

► Los samoanos, ¿unidos en WrestleMania?

Tales hechos cambian radicalmente el panorama, y las reacciones de Cody Rhodes y The Rock así lo confirmarían.

«Por todo»

Mientras, un vídeo publicado por WWE muestra que The Rock y Reigns salieron juntos del recinto, con unas palabras reveladoras de «The Great One».

«Ahora me doy cuenta. Nunca más».

Esto evidencia, presuntamente, un duelo Roman Reigns y The Rock vs. Cody Rhodes y Seth Rollins para la primera noche de WrestleMania 40. Tal vez, en WrestleMania 41, se dé entonces el demorado Reigns vs. The Rock. A no ser, claro, que la próxima semana, WWE nos sorprenda con otro giro de guión.