Seth Rollins tiene rival y retador al Campeonato Mundial de Peso Pesado para WrestleMania 40: Drew McIntyre. Pero podría tener otro combate en el magno evento. Él mismo desafió a The Rock y se ha estado hablando de una posible lucha de parejas con cada uno uniéndose a Cody Rhodes y Roman Reigns, respectivamente. Esto todavía no es oficial pero también se enfrentarán por el Campeonato Universal Indiscutible el «American Nightmare» y «The Tribal Chief». ¿Qué va a pasar con «The Great One»?

► Seth Rollins en WrestleMania 40

«The Visionary» no lo sabe pero está dispuesto a hacer lo que tenga que hacer de acuerdo a la WWE:

«No sé cómo se van a desenvolver las cartas. No sé hacia dónde irán las fichas. Estoy dispuesto a hacer lo que sea mejor, lo que sea más grande que podamos lograr.»

«Realmente quiero darle al campeonato el escaparate que se merece, y si eso implica hacer el doble de trabajo, si eso implica ponerlo en juego contra The Rock, Roman o quien sea, no me importa. No me importa qué sea. Quiero darle a esta cosa lo que se merece. Quiero elevarlo tanto como sea posible.»

«Hay muchas formas diferentes en que podría desarrollarse y estoy emocionado de ver cómo será el viaje«, explica Rollins en Submission Radio.

The Rock va a estar este viernes en SmackDown, así que veremos si se aclara su papel en «The Grandest Stage of Them All» o continúa siendo una incógnita. Lo que parece seguro es que va a luchar. Todo esto no puede ser para simplemente aparecer. Y el combate de duplas mencionado parece la mejor opción.