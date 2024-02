La continuidad de Steve Maclin en TNA, incierta

Hay luchadores muy talentosos en TNA con los que la empresa parece no tener prisa a la hora de, como suele decirse, ponerles un cohete en su espalda e impulsarlos hasta la luna. Uno de ellos es Steve Maclin.

Tras hacerse con el título mundial varonil por una lesión de Josh Alexander, quedó bastante claro que TNA sólo quería tenerlo como monarca efímero, pues Maclin ostentó la correa apenas dos meses, hasta la victoria de Alex Shelley en Against All Odds 2023.

Desde entonces, Maclin se ha mantenido en perfil bajo dentro de las historias de TNA, siendo muy poco protagonista en el «rebranding» del producto, si bien no conoce la derrota durante 2024.

Y recientemente, Maclin quiso recordar aquella breve ostentación, revelando que busca coronarse de nuevo.

« Obviamente, mi próximo oponente —cuando esto se emita— será Nic Nemeth . Él es a quien estoy persiguiendo. Como mencioné el año pasado, hacia finales del mismo, solo voy tras objetivos de alto valor ahora. Siendo un ex Campeón Mundial, solo busco enfrentarme a quienes luchan por ese título, porque en este negocio —y lo repito constantemente, al igual que las leyendas— si no estás persiguiendo el título mundial o cualquier otro título, ¿qué estás haciendo aquí? Incluso cuando se revelaron los nuevos títulos, al ver el nuevo título Mundial, pensé: ‘Quiero eso’. Como dice el viejo refrán, el hombre hace al título, no al revés.

Y en estas que sabemos, por reciente reporte de Fightful, que el contrato actual de Steve Maclin con TNA no queda muy lejano a concluir.

« Steve Maclin será agente libre en mayo, no he escuchado si las dos partes han hablado de una extensión . No obstante, ha estado trabajando en las últimas grabaciones».

Filmado el pasado día 24, hoy Maclin luchará contra Mike Bailey en la nueva edición del programa televisivo de TNA, y como expuso el propio ex-WWE, parece que su objetivo es Nic Nemeth. Unas intenciones que veremos si van más allá de Rebellion, cita de TNA que tendrá lugar el 20 de abril, y donde Maclin debería gozar de hueco.

