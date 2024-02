Regreso de Mike Perry será en KnuckleMania 4

La estrella de Bare Knuckle FC Mike Perry volverá el 27 de abril contra el veterano de UFC Thiago Alves en KnuckleMania 4.

El presidente de BKFC, Dave Feldman, anunció el enfrentamiento entre Perry y Alves durante la edición del miércoles de The MMA Hour.

La pelea estelar de KnuckleMania 4 será un enfrentamiento de pesos pesados entre los ex luchadores de la UFC Todd Duffee y Ben Rothwell. También en la tarjeta, Ben Rothwell vs Todd Duffee, el debut de bareknuckle ex campeón de boxeo Alfredo Angulo, el regreso de YouTuber Bryce Hall, y Lorenzo Hunt vs Mick Terrill. El campeón de los pesos pesados de la BKFC, Lorenzo Hunt, también volverá a enfrentarse a Mick Terrill.

Feldman dijo que otras opciones que se barajaron para el combate principal fueron Perry contra Darren Till y Perry contra Anthony Pettis. Sin embargo, la promoción finalmente aterrizó en Alves.

KnuckleMania 4 se celebrará en Los Ángeles, que, según Feldman, ha sido uno de los principales partidarios de la BKFC. Los combates tendrán lugar en el Peacock Theater.

Perry regresa tras una racha de tres combates invicto en BKFC. Ganó por nocaut a los ex campeones de la UFC Luke Rockhold y Eddie Álvarez en 2023. Mike Perry regresa para encabezar una de las tarjetas más grandes de BKFC.

Perry firmó con BKFC en 2022 después de una larga permanencia en la UFC. Ganó su debut contra Julian Lane en febrero de 2022 antes de obtener una victoria por decisión mayoritaria contra Michael ‘Venom’ Page.

Alves, al igual que Perry, ha encontrado un éxito similar en el ring de BKFC. Derrotó a Lane en su debut en el BKFC en 2020 antes de derrotar a Ulises Díaz en junio de 2021. Esta será la primera pelea de Alves en casi tres años. El ex destacado de UFC ha derrotado a gente como Patrick Cote y Max Griffin durante su carrera.

Se espera que la tarjeta completa para BKFC KnuckleMania 4 sea finalizada y anunciada en las próximas semanas.

La actual tarjeta de lucha BKFC Knuckle Mania 4 incluye:

Mike Perry vs Thiago Alves

Ben Rothwell contra Todd Duffee

Alfredo Angulo contra TBA

Bryce Hall contra TBA

Lorenzo Hunt contra Mick Terrill