¿Cómo es el vestidor de TNA? Steve Maclin lo revela

Steve Maclin llegó a TNA en 2021 después de que fuera despedido de WWE, donde era conocido como Steve Cutler. En su nueva compañía, ahora su casa, dio un vuelco a su carrera, cambió su estilo, su apariencia, mejorando en todos los sentidos, y consiguió convertirse en Campeón Mundial.

