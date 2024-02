Si Steve Maclin ha recibido violentamente a Nic Nemeth en TNA no es solo porque es una nueva estrella en la compañía sino también porque sabe que el exWWE podría ser retador al Campeonato Mundial en cualquier momento. El título está en manos de Moose, que destronó a Alex Shelley, que chabía hecho lo propio con el mismo Maclin, que tuvo que ausentarse después debido a una lesión. Y no ha olvidado aquella breve época reinando y quiere una segunda.

► Steve Maclin apunta al título mundial

«Obviamente, mi próximo oponente —cuando esto se emita— será Nic Nemeth. Él es a quien estoy persiguiendo. Como mencioné el año pasado, hacia finales del mismo, solo voy tras objetivos de alto valor ahora. Siendo un ex Campeón Mundial, solo busco enfrentarme a quienes luchan por ese título, porque en este negocio —y lo repito constantemente, al igual que las leyendas— si no estás persiguiendo el título mundial o cualquier otro título, ¿qué estás haciendo aquí? Incluso cuando se revelaron los nuevos títulos, al ver el nuevo título Mundial, pensé: ‘Quiero eso’. Como dice el viejo refrán, el hombre hace al título, no al revés.»

«Florecí cuando tuve el título. Quería cargar con todo el peso sobre mis hombros y anhelo volver a esa posición donde tengo el chip en el hombro. Además, incluso cuando tienes el título Mundial, todavía debes mantener esa actitud desafiante. Nunca cambies tu mentalidad cuando estás trabajando hacia algo. Viendo lo que Moose está logrando y observando lo que él y Shelley hicieron, Shelley fue un campeón fenomenal, un competidor formidable. Le tengo mucho respeto. Aún me duele un poco haber perdido contra él debido a un tope expuesto y a mi entrepierna fallándome en Australia durante nuestra revancha. Todavía estoy esperando esa revancha. Pero sí, siempre hay una montaña por escalar.»