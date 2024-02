The Rock: «No pierdo el tiempo con preguntas estúpidas»

Últimamente, The Rock ha sido el centro de atención por la polémica que desató en cuanto a haberse insertado en el estelar de WrestleMania 40, situación que fue cambiada (probablemente) por la presión del Universo WWE, ya que ahora presenciaremos el combate entre Roman Reigns vs. Cody Rhodes, con The Great One anunciando su alianza con el Jefe Tribal como parte de The Bloodline, durante el reciente SmackDown.

► The Rock se molestó con los fanáticos antes de SmackDown

Antes de ser parte del reciente Friday Night SmackDown, The Rock recurrió a su cuenta de Instagram para compartir su entusiasmo por el programa y les dijo a los fanáticos que sintonizaran el programa a en FOX, referenciando el horario del Este de los Estados Unidos. Luego procedió a cerrar todas las preguntas sobre la conversión de zona horaria diciéndoles a los fanáticos que no perdieran el tiempo con preguntas estúpidas.

“El espectáculo va a ser increíble. Completamente agotado. No queda ni un boleto. Salt Lake City, prepárate porque esta ciudad no será la misma después de esto. El campeón del pueblo ha llegado a la ciudad. 8 de la noche hora del Este, en vivo por FOX. Eso inundará mis comentarios con estupideces como, bueno, ¿qué hora es para mí, Rock? Vivo en Paducah, Kentucky. Bueno, vivo en el medio oeste. ¿A quién le importa? Lo descubres tú mismo. No le hagas perder el tiempo a The Rock con preguntas estúpidas como esa”.

Aunque The Rock ya es oficialmente parte de The Bloodline, hubo algunos que empezron a inferir que podría estar actuando como un «Caballo de Troya» dentro del grupo de Roman Reigns, debido a dos situaciones específicas que se dieron durante el segmento estelar: primero, el mirar a Roman Reigns cuando estaba (supuestamente) hablando de que Cody Rhodes perderá su lucha en WrestleMania; y finalmente, cuando todos levantaron el índice en señal del «reconocimiento», The Rock sacó su pulgar y el gesto se vio como una L, en referencia a «perdedor» (loser en inglés).