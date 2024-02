¿The Rock ayudará a Cody Rhodes a destruir The Bloodline?

The Rock ya es oficialmente parte de The Bloodline. Así lo pudimos ver anoche en SmackDown, en donde tomó micrófono para atacar los fans y a Cody Rhodes. Y aunque está claro que veremos a The Rock ayudar a su primo, Roman Reigns, en estos días, si es que también se confirma una lucha entre Rocky y Reigns ante Seth Rollins y Cody Rhodes en la primera noche de WrestleMania 40, ¿podría haber algo más?

A través de su cuenta de Twitter, uno de los reconocidos ECW Originals, The Blue Maine, ha analizado toda la situación y ha dicho que cree que The Rock solo entró a El Linaje para ayudar a Cody Rhodes a destruirlo desde adentro. ¿Bastante alocada esta teoría? Estas fueron sus palabras:

► La loca teoría de The Blue Maine acerca de The Rock, Roman Reigns y The Bloodline en WWE

«Después de ver el SmackDown de anoche, siento que The Rock se va a unir a The Bloodline en nombre de Cody para tratar de desestabilizarlos desde adentro. Después del Rumble, Cody parecía estar cediendo. The Rock le susurró ‘algo’ al oído a Cody. La cámara enfocó intencionalmente a Cody alejándose por el pasillo. Vemos a Rock y a Roman acercándose uno al otro antes de que termine el programa.

«En la conferencia de prensa, The Rock dice que está retando a Roman por el título y justo en ese momento Cody interrumpe diciendo que él también está retando a Roman en Mania después de todo. Cody les dice a The Rock y a Roman que sus abuelos estarían avergonzados de ellos. Rock inició el contacto antes que Roman porque todo esto es una estratagema. Está señalando que está del lado de Roman.



«Está desarmando aún más a Roman. Anoche en SmackDown, The Rock sale para ‘unirse’ a la Bloodline. Él lanza su promo de villano. Si te fijas, cuando todos hacen el gesto de señalar hacia arriba con el dedo, The Rock tiene el pulgar hacia afuera. El gesto de la mano comúnmente conocido como el gesto de ‘perdedor’.

«Básicamente, The Rock está señalando que está ahí para ayudar a que Roman pierda contra Cody en Mania porque en realidad es The Rock quien está avergonzado de cómo está actuando Roman. The Rock simplemente hizo que Cody lo dijera en la conferencia de prensa, lo que llevó al contacto entre Rock y Cody.

«El año pasado en Mania, Cody estaba superado en número por la Bloodline. Este año, Seth Rollins y The Rock están allí como respaldo ante cualquier interferencia y ayudarán a Cody a lograr el objetivo de ganar el título que su padre nunca pudo. Solo son mis 2 centavos».