Tan solo unas semanas atrás estaba debutando AEW y actualmente Deonna Purrazzo es la retadora al Campeonato Mundial de Toni Storm; las dos luchadoras se verán las caras en Revolution 2024 el 3 de marzo. Esto no solo se debe a que es una de las mejores del mundo y que tuvo previamente un gran éxito en TNA sino también a la falta de gran talento femenil en la compañía. No obstante, no se puede negar a «The Virtuosa». Y si bien «Timeless» está haciendo su mejor trabajo, no sería una sorpresa que se convirtiera en campeona.

► Era de Deonna Purrazzo en AEW

Y si así fuera, podría no solo comenzar un reinado sino una era. La Era de Deonna Purrazzo. O, la Era de «The Virtuosa». Aunque su esposo, el luchador de la «Impact Zone» Steve Maclin, considera que la misma ya ha iniciado. Así lo apunta el exCampeón Mundial en su reciente entrevista con nuestros compañeros de Fightful.

«Estábamos charlando de un lado a otro. Sé que estaba viendo el pre-show para verme y que quedó contenta con mi actuación. Por supuesto, luego necesito volver a verlo porque grabé Collision, pero según lo que he visto en internet y Twitter, lo hizo bien. Va a hacer lo que siempre hace: romperle el brazo a todo el mundo. Podría añadir un ‘perra’ ahí, pero no voy a degradar a las mujeres de esa manera. Estamos en la era de la Virtuosa en AEW ahora mismo, y estoy emocionado por lo que le espera a mi esposa. Pero a ambos nos encanta simplemente tomar el control donde sea que estemos.»

Mientras, Maclin sigue desarrollando su carrera en TNA, donde tiene la mira puesta en Nic Nemeth, así como en la escena independiente.