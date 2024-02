Cody Rhodes aparecería este viernes en SmackDown

Durante la conclusión del reciente Monday Night Raw, Cody Rhodes fue encarado por Paul Heyman, quien llegó acompañado de unos «policías suspendidos» con la intención de intimidarlo y persuadirlo para que deje de retar a The Rock; sin embargo, The American Nightmare no se inmutó y dejó en claro al final que era él «quien estaba cazando a The Bloodline«.

► Cody Rhodes tendría otra confrontación con The Bloodline

El próximo SmackDown se presentará en el Desert Diamond Arena, en Glendale, Arizona, y contará con la presencia confirmada de The Rock y Roman Reigns, quienes seguramente se pronunciarán sobre lo dicho por Cody Rhodes y Seth Rollins, tanto en Elimination Chamber como en el reciente WWE RAW. Sin embargo, parece que no será lo único que veamos allí.

Según un informe reciente de PWInsider Elite, Cody Rhodes está programado para aparecer en SmackDown el viernes, con la finalidad de agregar más carbón a la rivalidad entre este y los miembros de The Bloodline. Recordemos que desde que The American Nightmare desafió al Jefe Tribal por el título universal indiscutible de la WWE en WrestleMania 40, las tensiones han aumentado entre los dos bandos.

Los fanáticos esperan ansiosamente la posibilidad de que Cody Rhodes y The Rock tengan un cara a cara nuevamente, recordando que la última vez vimos la gran bofetada por parte del Campeón del Pueblo a The American Nightmare durante el evento de prensa de inicio de WrestleMania en Las Vegas. En todo caso, la aparición de Cody aún no ha sido confirmada por WWE.

Otro tema a seguir también será ver si Seth Rollins también hará acto de presencia en SmackDown, teniendo en cuenta que también ha expresado públicamente su apoyo a Cody Rhodes en su cruzada contra The Bloodline.