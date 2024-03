Jinder Mahal ataca: «Tony Khan se olvidó de algo»

Jinder Mahal vuelve a la polémica que tuvo con Tony Khan cuando el presidente de AEW criticó a WWE por su oportunidad por el Campeonato Mundial de Peso Pesado, lo que hizo que muchos criticaran que en su compañía estaba ocurriendo algo parecido con Hook y el Campeonato Mundial.

► Jinder Mahal de Tony Khan

Al final, todo quedó en una pequeña discusión sin más, pero en The Gorilla Position le preguntaron por ella al «Modern Day Maharaja». Y precisamente el que fuera Campeón WWE señaló eso mismo, que es el «Maharajá de la Era Moderna» y puede tener una oportunidad titular cuando quiera.

«Creo que Tony Khan está olvidando que soy el Maharajá de la Era Moderna, ex campeón de la WWE, y siendo un ex campeón de la WWE, debería ser el contendiente número uno en cualquier momento que lo desee. El Royal Rumble sucedió una semana después. Si te fijas, no participé porque no sentía la necesidad. El Maharajá de la Era Moderna quiere una lucha por el título, simplemente puede obtener una. Está bien. En general, es genial. Causó mucho revuelo, y aprecio la competencia porque hace que todos sean mejores».

La verdad es que la lucha por el cinturón salió de la nada y a la misma ha vuelto Mahal desde entonces. En estos momentos, está desaparecido nuevamente de la programación de la WWE y no parece que vaya a tener un combate en WrestleMania 40. Aunque veremos qué sucede en las próximas semanas.

¿Qué te pareció el breve momentum que ganó Jinder Mahal en WWE? ¿Cuál te gustaría que fuera su próximo paso? ¿Y qué pensaste de la controversia que Tony Khan?