Raw: Maxxine Dupri lloró y Candice LeRae e Indi Hartwell vencieron

En medio de las polémicas por haber sido recientemente en un House Show de WWE, Maxxine Dupri volvió al ring en Raw, y dio una buena lucha junto con Ivy Nyle, aunque corta. Ambas cayeron derrotadas ante Candice LeRae e Indi Hartwell.

vy Nile comenzó contra Indi Hartwell. Hartwell derribó a Nile y la envió contra las cuerdas, pero Nile se mantuvo firme. Nile repelió a Hartwell hacia atrás. Candice LeRae lanzó un golpe barato a Nile. LeRae hizo el cambio y ambas se derribaron mutuamente con un doble lazo al cuello.

Maxxine Dupri y Hartwell se hicieron el cambio. Dupri conectó una patada step-up enzuigiri y una s patadas voladoras. Dupri avalanchó a Hartwell en la esquina y comenzó a mover las caderas.

Dupri inició un Reverse Caterpillar, pero LeRae la detuvo y LeRae gritó que Dupri no pertenecía aquí, aprovechando lo ocurrido con los abucheos de los fans para generar reacciones. Dupri se conmovió hasta las lágrimas y se retiró corriendo.



Pero, de inmediato, Hartwell derribó a Dupri con una botaza a la cara. LeRae sacó a Nile de la ceja del ring, y ordenó a Hartwell que cubriera a Dupri. Finalmente, Hartwell obedeció y cubrió a Dupri.

What has gotten into @CandiceLeRae?! That was wayyyyy over the line!#WWERaw pic.twitter.com/mgNX7a4PVV

— WWE (@WWE) March 12, 2024