Antes de su lucha en Payback 2023 –The Awesome One perdió- en el WWE RAW de la misma semana, The Miz hizo una promo imitando a LA Knight como antaño hiciera con The Rock. The Greatest Orator In Professional Wrestling la valoró así: «[…] The Miz está celoso […] Porque siempre ha querido ser yo. […] Quería la adulación que yo he recibido, las reacciones que yo he tenido, gente coreando su nombre, citándole. La mejor reacción que ha tenido en toda su carrera fue salir como yo […]»

► La imitación de The Miz

Ahora -en un episodio reciente de su pódcast, Kliq This– quien comparte sus pensamientos sobre el segmento del Miz es Kevin Nash, quien durante semanas estuvo criticando con dureza a Knight, a quien considera una copia de The Rock; cabe mencionarse que el Big Daddy pidió disculpas posteriormente. Al WWE Hall of Famer le encantó la imitación. No solo eso, sino que aprovechó para atizar nuevamente al objetivo de la misma; lo sigue calificando como una emulación de otras personas.

«Estaba viendo el segmento y lo filmaron en un plano general, y bajó LA Knight. Comenzó a dar una promo, y luego se acercaron a él, y resultó ser Miz. Miz simplemente arrasó con LA Knight. ‘Tengo la voz grave, ¡sí!’ Hizo todo este acto y luego lanzó una promo realmente buena. Entiendo que a la gente le guste mucho LA Knight, pero si ves a Miz imitando a The Rock, a Miz imitando a Stone Cold (Steve Austin), a Miz imitando a otras superestrellas que han estado en este negocio, es una imitación que no tiene comparación. Esto fue realmente genial porque básicamente estás imitando a un imitador de Elvis, no a Elvis. Fue increíble lo bien que lo hizo. Miz, fuiste lo más destacado de Raw«.