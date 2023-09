LA Knight valora la imitación que The Miz le hizo

Antes de su lucha en Payback 2023, en el WWE RAW de esta semana, The Miz hizo una promo imitando a LA Knight como antaño hiciera con The Rock. Esta próxima noche en el último WWE SmackDown antes del Premium Live Event veremos la respuesta de The Greatest Orator In Professional Wrestling. Pero antes ya ha compartido su opinión sobre ese momento en Claibs Online.

► La imitación de The Miz

«Bueno, quiero decir que si nos fijamos en lo que Michael Cole dijo en SmackDown hace un par de semanas, dijo que The Miz está celoso, que es lo que acabas de decir y tendría que estar de acuerdo. Creo que aparecí en Raw un par de noches después de ganar el Slim Jim Battle Royale, tuve que entrar y hacer un par de sesiones de fotos y cosas así, y aquí está él molesto por ello.

«No sé, el lunes pasado, se vistió como yo y eso tiene sentido ¿no? Está celoso de mí, ¿y sabes por qué? Porque siempre ha querido ser yo. No digo que supiera quién era LA Knight hace años, lo que quiero decir es que quería el nivel de éxito que yo he alcanzado. Quería la adulación que yo he recibido, las reacciones que yo he tenido, gente coreando su nombre, citándole. En cambio, la mejor reacción que ha tenido en toda su carrera fue salir como yo hace un par de noches en Raw«.

«Él estaba hablando de mí haciendo cosplay, aquí está él literalmente haciendo cosplay y está haciendo cosplay de tres tipos que están todos en un nivel completamente diferente de él si te das cuenta. Me está poniendo al mismo nivel que ellos, y poniéndose a sí mismo en otro nivel que está por debajo de todos nosotros.»