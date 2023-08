LA Knight no olvida a The Rock: «Le debo una»

Diez personas se asignan a diversas misiones que pondrán a prueba sus cerebros, fuerza y su moral, así rezaba la sinopsis de The Hero, reality show comandado por The Rock en el que una vez, en 2013, LA Knight fue concursante. De entonces ya hemos escuchado y leído algunas historias, como que cuando ambos estaban hablando sin que los demás participantes pudieran verlos no sabían quién era quién pues tienen una voz bastante parecida. Hoy vamos a descubrir otra.

► LA Knight no olvida a The Rock

Durante una reciente entrevista con talkSPORT, el WWE Superstar recordaba que en una ocasión fue víctima de la famosa frase de The Great One «It Doesn’t Matter»; recordemos que a veces La Roca preguntaba a un rival, por ejemplo, cómo se sentía, y sin dejar responderle le decía que no importaba cómo se sentía, para gozo de los fanáticos. Y también lo hizo con Knight durante el programa, lo cual este no ha olvidado, pues asegura que le debe una al entonces presentador.

«Si se presenta una oportunidad así, ¿no deberíamos incluir algo de acción física?«.

«No me importaría hacerle caer a The Rock de cabeza«.

«Le debo una desde hace unos diez años, cuando aplicó lo de ‘It Doesn’t Matter’ hace una década, así que le debo una».

La verdad es que sería interesante que LA Knight y The Rock compartieran un segmento en WWE. No obstante, no como oponentes, pues eso no sería bueno para The Greatest Orator In Professional Wrestling ahora que está siendo empujado como babyface. Por otro lado, parece que si la estrella de Hollywood vuelve a la compañía luchística será para encontrarse con Grayson Waller. Con él sí podría tener un combate. De todas maneras, esto en realidad está en el aire.