Booker T: «Si AEW quiere pagar millones a Edge…»

«No lo sé. Es muy interesante. Fue su semana. Fueron muy reales y genuinos al decir que sería su última lucha, ¿sabes?, y su contrato está por terminar. Si no renueva o firma nuevamente con la WWE, creo que todavía le queda energía y podría verlo llegando a AEW, especialmente con un horario más ligero, quizás teniendo un poco más de voz en lo que hace. Podría ver que eso ocurriera. Creo que existe la posibilidad de que termine aquí. No descartaría esa posibilidad […]». Sin descartar su retorno a WWE, así hablaba recientemente Matt Hardy de la posible unión de Edge a AEW.

► Booker T, Edge y AEW

En cambio, si el All Elite no cierra la puerta a compartir de nuevo vestidor con The Rated-R Superstar, Booker T no lo ve tan claro. Aunque también cree que es posible No tenemos por qué creer a ninguno de los dos pues son solo opiniones –la única información veraz que tenemos es que WWE le envió una extensión a Edge– pero siempre es interesante conocer el punto de vista, en especial de veteranos como ellos. El también WWE Hall of Famer comparte su persectiva en un episodio reciente de su pódcast, The Hall of Fame.

«¿Sabes qué, amigo? Déjame decirte algo. No sé si es un rumor o simplemente algo de lo que la gente está hablando. Pero si Edge fuera a recibir otro gran cheque de Tony Khan por no hacer nada, eso sería un trato bastante bueno. ¿Entiendes a lo que me refiero? Porque una cosa es cierta, creo que Edge tenía asuntos pendientes. ¿De acuerdo? Edge tenía asuntos pendientes, se fue de manera totalmente inoportuna, no como él quería y cosas así. Quería resolver esto, así que entiendo eso. Creo que Edge quería regresar y resolverlo en WWE. Creo que ha hecho eso.

«No creo que Edge vaya a AEW. Pero si Tony Khan quisiera darle a Edge un gran cheque por no hacer nada, porque personalmente, creo que la razón por la que Edge está teniendo su última lucha es su tarjeta de golpes. Creo que Edge, su tarjeta de golpes, es la razón por la que está teniendo su última lucha. Su tarjeta de golpes está como diciendo: ‘Hombre, estoy harto de recibir golpes’. Quiero decir, mi cuerpo… por favor. Sé cómo se siente estar en esa situación de recibir golpes para siempre. Y Edge es un tipo que está envejeciendo, y estoy seguro de que quiere disfrutar de los frutos de su trabajo. Pero si es un cheque de un par de millones, ser un embajador y no hacer nada? Oye, nunca se sabe«.