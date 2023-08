WWE anuncia más fechas para John Cena

John Cena es un 16 veces campeón mundial y llevó a cargo a la empresa a lo largo de la era PG. Ahora está fmás dedicado a su carrera en Hollywood, donde prácticamente está trabajando a tiempo completo. Sin embargo, aún no dice adiós al mundo de la lucha libre y, tras luchar en WrestleMania 39 contra Austin Theory, se confirmó que volverá a la compañía en este mes de septiembre, e incluso luchará el 8 de septiembre próximo en el especial Superstar Spectacle, que se llevará a cabo en India.

John Cena regresará a la WWE y parece que estará presente para más de una aparición televisiva y un viaje a la India. De hecho, la compañía ha confirmado que el 16 veces Campeón Mundial estará en más fechas de SmackDown, aunque se desconoce si luchará o si formará parte de algún evento premium en vivo.

De manera específica, WWE anunció que John Cena estará en otros siete episodios de SmackDown de manera consecutiva, luego de Superstar Spectacle, culminando el 27 de octubre próximo.

